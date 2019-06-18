العثور على جثة طفل البقعة المفقود وضبط وافد مشتبه بقتله

عمان – (بترا)

عثرت الاجهزة الامنية على جثة طفل فقد امس في منطقة البقعة مقتولا والقت القبض شخص وافد مشتبه به.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء، ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة البلقاء امس بفقدان طفل يبلغ ست سنوات من العمر في منطقة مخيم البقعة حيث شكلت عدة فرق من مديرية الشرطة والبحث الجنائي لمتابعة البلاغ ومباشرة البحث عن الطفل ومسح المنطقة باستخدام الكلاب البوليسية.

واضاف ان التحقيقات قادت الى معلومات حول مكان وجود الطفل حيث جرى التحرك للمكان داخل احد المنازل التي تعود لاحد الوافدين وعثر داخل المنزل على جثة تعود للطفل المفقود وتبين بعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي والمدعي العام وجود شبهة جنائية في وفاته وأُلقي القبض على شخص وافد مشتبه به وبوشر التحقيق معه.