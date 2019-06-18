إصابة متهم في قضية التبغ بنوبة قلبية اثناء المحاكمة

تعرض متهم في “قضية التبغ” اليوم الثلاثاء، إلى نوبة قلبية أثناء انعقاد جلسة في محكمة أمن الدولة.

وقال مراسل قناة “المملكة”، الموجود في الجلسة، إن المحكمة استأنفت الاستماع إلى القضية بعد الحادثة.

وتواصل المحكمة النظر في “قضية التبغ”، خلال جلسات علنية برئاسة العميد القاضي العسكري محمد العفيف، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد بدأت بمحاكمة المتهمين في قضية التبغ في آذار/مارس الماضي، واستمعت حتى الآن إلى 22 شاهد إثبات نيابة عامة، وفي القضية 141 شاهدا، و 29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة، و 24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة. وتحتوي القضية 136 بينة خطية بشأن التهم الــ21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و 13 جنحة.