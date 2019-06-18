أيران تأسف لوفاة مرسي وتعزي اسرته وذويه والشعب المصري

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده “تعرب عن أسفها لوفاة الرئيس المصري الأسبق، المنبثق عن أول انتخابات شعبية بعد انتصار الحركة الشعبية في مصر”.

وأعرب موسوي عن “تعازيه للشعب المصري وأسرة مرسي وذويه وأصدقائه، سائلا الباري تعالى، أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والأجر، وللشعب المصري المزيد من النجاح”.

وكان مرسي (67 عاما) توفي أمس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في “قضية التخابر مع قطر”، إذ أغمي عليه فور رفع الجلسة، وتوفي على إثر ذلك، وفق ما أعلنته السلطات المصرية.

ودفن مرسي في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على وفاته، في حضور عائلته ومحاميه.