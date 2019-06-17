وزير العدل يعلن ان حريق محكمة البداية بالزرقاء لم يمس ملفات القضايا

وصف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الحريق الذي شب اليوم الاثنين، بإحدى غرف قلم الجزاء في محكمة بداية الزرقاء نتيجة تماس كهربائي، بأنه “بسيط ومحدود”.

وأكد التلهوني لــ (بترا)، ان “الحريق لم يؤثر على ملفات القضايا كونها مؤرشفة، ولوجود نسخ الكترونية محفوظة عنها بالكامل”، مبينا انه تم تعليق دوام المحكمة اليوم بناء على قرار رئيس المحكمة حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قالت في بيان لها في وقت سابق اليوم أن كوادرها أخمدوا حريقا بسيطا ومحدودا اندلع صباح اليوم افي أحد المكاتب بمحكمة بداية الزرقاء ينتج عنه اي اصابات”.