اعلان حالة الطوارئ في مصر عقب وفاة الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسى أثناء محاكمته اليوم
أهم العناوين
جرينتش+2 10:16
في وثيقتها السياسية.. جماعة الاخوان تقدم اوراق اعتمادها الجديدة للحكم والشعب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني