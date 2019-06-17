حزب الوحدة الشعبية يطالب بموقف حكومي واضح بمقاطعة مؤتمر البحرين

حط على مكاتب “المجد” اليوم الاثنين البيان التالي..

عقد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اجتماعه الدوري الذي ناقش خلاله عددًا من القضايا المحلية والعربية. حيث أكد المكتب السياسي للحزب على الآتي:

1_ يحذر المكتب السياسي للحزب من استمرار ضبابية الموقف الرسمي الحكومي من مسألة المشاركة في مؤتمر البحرين المنوي عقده أواخر هذا الشهر، والذي يعتبر بمثابة الخطوة الاقتصادية الأولى لتنفيذ صفقة القرن.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب، أن قضية المشاركة في مؤتمر البحرين أخطر بكثير من أن يتم استخدام أساليب التكتيك والمناورة التي تنتجها الحكومة، خاصة في ظل ما نلحظه من محاولات لتسويق فكرة مشاركة الأردن في المؤتمر عبر وسائل الإعلام.

إننا نطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح بمقاطعة مؤتمر البحرين والانضمام إلى الدول العربية التي رفضت المشاركة فيه، لما يحمله هذا المؤتمر من أهداف تتمثل بتصفية القضية الفلسطينية، وتسويق العدو الصهيوني كشريك طبيعي في المنطقة العربية.

وفي ذات السياق، يدعو المكتب السياسي للحزب، كافة المواطنين للمشاركة في مسيرة الغضب الشعبي رفضًا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين التطبيعي، والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم من دوار تاج مول باتجاه السفارة الأمريكية.

2_ كما توقف المكتب السياسي أمام استمرار حملة الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية بحق مجموعة من الناشطين والحراكيين. ويعيد المكتب السياسي للحزب التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان وارتفاع منسوب الرفض الشعبي للسياسات الحكومية. كما يلفت الحزب إلى أن هذه الحملات المستمرة تكشف زيف ادعاء هذه الحكومة بأنها حكومة تدعم الحريات العامة. ويطالب المكتب السياسي للحزب، الحكومة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.