تزوجت مرتين.. هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها الثامن والخمسين

احتفلت امس الاول الفنانة هالة صدقي بعيد ميلادها الـ 58، فهى من مواليد 15 يونيو/حزيران 1961، وقد قدمت العديد من الاعمال الجيدة فى تاريخ السينما العربية والمصرية.

وقد تزوجت هالة صدقى مرتين، الأولى من رجل الأعمال “مجدي وليم” لكن انتهت علاقتهما بالخلع بعد تغير مذهبها من الأرثوذكسية إلى السريانية، والثانية من المحامي “سامح سامي زكريا”، وأنجبت منه توأمهما “مريم ويوسف”.

تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، حيث ظهرت كوجه جديد في مسلسل “لا يا ابنتي العزيزة” مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.

وقد احترفت هالة صدقى منذ طفولتها رياضة السباحة، وهو ما جعلها تمضي معظم طفولتها في تدريبات ومشاركات في بطولات.