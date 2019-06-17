الضغوط الامريكية على الاردن تتسبب بوضع العصي في دواليب علاقته الاقتصادية والتجارية مع سوريا 
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جرينتش+2 02:59
تركيا المحتلة لاراضٍ سورية تهدد بمجابهة الجيش السوري لانه يقاتل العصابات الارهابية

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