بعد 28 عاماً.. إلهام شاهين تحول أحد أشهر أفلامها إلى مسلسل درامي/ فيديو

فجرت النجمة المصرية إلهام شاهين مفاجأة فنية من العيار الثقيل، بشأن فيلمها السينمائي ”يا دنيا يا غرامي“، الذي تم طرحه قبل 28 عامًا، موضحًة أنها بصدد تقديم جزء ثانٍ من الفيلم ولكن في شكل مسلسل تلفزيوني.

وأضافت النجمة المصرية، في تصريحات تلفزيونية، أن المسلسل سيقوم ببطولته نفس بطلات الفيلم وهنّ ليلى علوي وهالة صدقي إضافة إليها.

وردًا على إنتاجاتها الفنية في السنوات الأخيرة، قالت إنها تعمل لكي تربح أموالًا ثم تصرفها على إنتاجاتها الفنية، ثم تخسرها.

وعن الأعمال الدرامية التي شاهدتها في السباق الرمضاني المنقضي، قالت إنها شاهدت المسلسل السوري اللبناني، ”خمسة ونص“، والذي قامت ببطولته نادين نجيم وقصي خولي، وأيضًا مسلسل ”الهيبة“، لسيرين عبدالنور وتيم حسن، إضافة إلى مسلسل ”الأسود“، لأنها تحب أعمال صديقتها الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشيليان.

يُذكر أن فيلم ”يا دنيا يا غرامي“، من إنتاج شركة ”استوديو 13″، رأفت الميهي عام 1995، وحاز جوائز عالمية، وهو من تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال، وإخراج مجدي أحمد علي، وقامت ببطولته نجمات السينما المصرية إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي.