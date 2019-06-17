امريكا تطالب الجيش اللبناني بالامتناع عن مساندة حزب الله بمواجهة اسرائيل 

قالت قناة العربية ان مسؤولين امريكيين طالبوا قائد الجيش اللبناني جوزيف عون بأن تقتصر أية مواجهة مستقبلية بين إسرائيل وحزب الله على الجانبين فقط، والا يتدخل الجيش اللبناني لصالح حزب الله.

وأفيد أيضًا أن المصادر طلبت من قائد الجيش اللبناني ضمان اتخاذ خطوات مهمة لمنع التهريب على الحدود السورية اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك ، طُلب منه تعزيز النشاط على الحدود الجنوبية للبنان، بسبب الأنفاق التي حفرها حزب الله ودمرتها إسرائيل في نهاية العام الماضي.

وقد أخبر المسؤولون الأمريكيون المسؤولين اللبنانيين أنه في حالة اندلاع مواجهة مع إسرائيل، فإنهم سيدعمون هذه الاسرائيل.