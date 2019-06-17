الضغوط الامريكية على الاردن تتسبب بوضع العصي في دواليب علاقته الاقتصادية والتجارية مع سوريا 
أهم العناوين
جرينتش+2 02:59
استشهاد 12 مدنياً وإصابة 15 نتيجة اعتداء إرهابيي “جبهة النصرة” على قرية الوضيحي بريف حلب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني