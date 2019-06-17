أحمد عز: تدربنا في فيلم ”الممر“ بقاعدة عسكرية واستخدمنا مدافع حقيقية /فيديو

كشف الفنان المصري أحمد عز، كواليس تصوير فيلمه ”الممر“، الذي يخوض المنافسة بدور العرض المصرية خلال الأيام الجارية، واقترب من كسر حاجز الثلاثين مليون جنيه إيرادات، مؤكدًا أن فريق العمل تم تدريبه بالكامل داخل إحدى القواعد العسكرية تحت إشراف القوات المسلحة والتعامل مع جميع الأسلحة حتى الثقيلة منها والاستعانة بمضادات طائرات ومدافع حقيقية.

وقال عز في تصريحات تلفزيونية، إنهم تدربوا على كيفية حمل السلاح، وإطلاق النيران، ليبدو المشهد مثل الحقيقة، على الرغم من أن المعارك كانت برصاص ”فشنك“.

وأوضح، أن أصعب مشهد بالنسبة له، هو مشهد ”السنترال“، الذي جسد الانكسارة التي شعر بها المصريون جميعًا بعد نكسة 1976، فضلًا عن المعارك داخل العمل، وبعض التفاصيل الصغيرة عن الحوارت بين النوبي والصعيدي ومناقشة مشاكلهم، مؤكدًا أن الفيلم يشمل جميع فئات المجتمع ويعبر عنها.

وأكد أن الفيلم خلق حالة غريبة في الشارع المصري، وجعل الجميع يتمنى الالتحاق بالجيش وعلى رأسهم الأطفال، معربًا عن سعادته بردود أفعال المواطنين.

وتابع: ”كنا نصدق أننا ضباط وجنود، وأدوارنا في الممر تأتي في العمر مرة واحدة، وعند انتهاء الفيلم أصابتنا جميعًا حالة من الحزن“، مشيرًا إلى أن صفوف القوات المسلحة المصرية زاخرة بالقصص البطولية التي تستحق سردها في أفلام عديدة، ليعرفها الناس، وليفخر بها الشباب والأجيال القادمة“.

وعن آخر جملة في الفيلم التي قالها عز: ”إحنا راجعين“ أكد أن المقصود منها أن المصريين دائمًا يقفون بقوة ضد أي معتد، ومصر دائمًا صامدة بفضل أبنائها المخلصين وجيشها.

وبين الفنان المصري، أن ردود الأفعال الإيجابية والسعادة الكبيرة لم يتوقعها بهذا الشكل الضخم، مشيرًا إلى أنه طوال مسيرته الفنية منذ عشرين عامًا لم يحدث له ذلك، ولم يشاهد التفاف الجماهير حول فيلم سينمائي بهذا الشكل؛ ما يؤكد عشق الشعب لوطنه.

يذكر أن فيلم ”الممر“ شارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وغيرهم.