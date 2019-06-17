أحزاب وحراكات شعبية تعلن التظاهر في عمان يوم الجمعة المقبل ضد ورشة البحرين

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عمّان – قدس برس

أعلنت أحزاب أردنية وحراكات شعبية أردنية، اليوم الإثنين، عن إقامة مسيرات شعبية يوم الجمعة القادم، احتجاجًا على “صفقة القرن” وورشة البحرين التطبيعية.

ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي جموع الشعب الأردني للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق بعد صلاة الجمعة من وسط البلد تحت شعار “لا للتطبيع ولا لبيع الأوطان”.

من جهة أخرى، أعلن حزب الوحدة الشعبية وائتلاف الأحزاب والحراكات الشعبية “مش ساكتين”، عن إقامة مسيرة شعبية أمام السفارة الأمريكية احتجاجًا على ما وصفه بـ “مؤتمر العار” الذي سيعقد في البحرين من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الائتلاف في بيان وصل “قدس برس” نسخة منه، إن المسيرة تأتي تأكيدًا على رفض الشعب الأردني لصفقة القرن وكل أشكال التطبيع.

ودان البيان موقف الأنظمة العربية المتواطئة لتمرير صفقة القرن، داعيًا الشعب الأردني للمشاركة والحشد في “يوم الغضب الأردني”.

وأشار الائتلاف إلى أن المسيرة ستنطلق يوم الجمعة الساعة الخامسة مساءً من دوار “تاج مول” نحو السفارة الأمريكية في عبدون.

وتأتي هذه المسيرات مع اقتراب انعقاد ورشة المنامة الاقتصادية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.