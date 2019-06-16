ابن سلمان يتهم إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج، ولكنه يعلن ان السعودية لا تريد الحرب
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جرينتش+2 05:06
وفد من “حماس” برئاسة العاروري يلتقي وزير الأمن الإيراني لبحث مخاطر  “صفقة القرن” ووسائل اجهاضها

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