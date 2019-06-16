عشائر لواء البترا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تجاوزات “مسلسل جن”

طالب شيوخ ووجهاء العشائر في لواء البترا الجهات المعنية، بضرورة محاسبة كل من تورط في إنتاج “مسلسل جن”، مشرين إلى أنهم يمتلكون الوثائق التي تثبت تورط بعض الجهات بهذا العمل.

وأعربوا عن أسفهم باستغلال مدينة البترا لتصوير هذا النوع من الأعمال التي تتعارض مع القيم العربية والإسلامية وعادات المجتمع.

وقالوا في بيان أصدوره: لقد تابعنا ردود الفعل الواسعة وما أثير حول موضوع “مسلسل جن” الذي صورت أجزاء واسعة منه في مدينتنا البترا، وكلنا استياء مما ظهر في هذا العمل من مضمون هابط ومشاهد جريئة خارجة عن أخلاقنا وقيمنا العربية والإسلامية الأصيلة.

وأضاف البيان: إننا في لواء البترا، المدينة الأردنية التاريخية التي لطالما عرفت بمحافظتها على القيم والعادات رغم أنها مقصدا لملايين الزوار عبر العالم، إذ نعرب عن بالغ أسفنا بسماح الجهات المعنية بتصوير هذا العمل في البترا، نطالب المعنيين بضرورة محاسبة كل من تورط في إنتاج هذا العمل، علما بأننا نمتلك الوثائق التي تثبت تورطها.

وطالب البيان الجهات المسؤولة التي سمحت بإنتاج هذا العمل وهي تعلم مدى خرقه لمنظومة القيم المجتمعية الأصيلة، بالاعتذار الفوري للبترا، لأنها لا تمثل مجرد مدينة أردنية فحسب، وإنما واجهة الأردن الحضرية وبوابته التاريخية والمركز الأول للسياحة الوطنية.

وتابع البيان: نشد على يد إقليم البترا في التحقيق الذي فتحه بخصوص تصوير هذا العمل، ونطالب الجهات الأخرى المعنية بفتح تحقيق مشابه ومحاسبة كل المقصرين، كما نثمن عاليا موقف الادعاء العام من هذا العمل ونشد على يده ببذل أقصى الجهود لوقف بثه ومحاسبة كل من أساء للبترا وقيم الأردنيين وأصالتهم.

وأكد بيان الوجهاء والشيوخ، أن هذا العمل قد انتهك كل القيم والأعراف، وقد أسهم بشكل بالغ بالتأثير على سمعة المدينة ومكانتها السياحية وحركة الزوار إليها، وخصوصا من العرب والمحليين، كما استباح وللمرة الأولى عفة المدينة التي بناها عرب أنباط وأورثوها إلى عرب أردنيين معروفين بحفاظهم على القيم ومكارم الأخلاق.

وشدد شيوخ ووجهاء البترا خلال البيان، أنهم لن يبقوا صامتين تجاه هذا العمل، كي تبقى صورة البترا نظيفة ومشرقة في عيون الجميع، فالبترا أكبر من أن يساء لها، فهي أيقونة الحضارة والتراث والسياحة لوطننا الغالي.

وثمن البيان موقف الأردنيين وكافة المؤسسات الوطنية والأهلية والنقابات التي أبدت استيائها من هذا العمل، وما بذلوه من جهد في الدفاع عن اسم البترا وصورتها وسمعتها.

وسلمّ الشيوخ والوجهاء نسخة من البيان إلى متصرفية البترا، لرفعه إلى الجهات المعنية وابلاغها بموقف الأهالي من هذا العمل.

كما أجتمع ممثلون عن شيوخ ووجهاء اللواء برئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات بحضور نائب الرئيس المهندس عبدالمنعم أبو هلالة ومفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور خليل أبو حمور.