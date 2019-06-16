ضبط شخصين سلبا 37 ألف دينار من صراف آلي في جرش

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال بتعرض صراف آلي عائد لأحد البنوك في مدينة جرش للسرقة من قبل مجهولين، وسلب مبلغ 37 ألف دينار من داخله بعد فتحه بواسطة الرقم السري الخاص به، حيث شكل فريق تحقيق خاص لكشف ملابسات السرقة وتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفريق المكلف بمتابعة القضية، ومن خلال التحقيقات، قد اشتبه بأحد الأشخاص من موظفي إحدى الشركات التي تتعامل مع البنك والذي يعرف الرقم السري الخاص بالصراف الآلي، حيث ألقي القبض عليه داخل منزله في العاصمة عمان، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة وذلك بالاشتراك مع شخص آخر ألقي القبض عليه أيضاً، وبدلالتهما تم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، والتحقيقات مستمرة.