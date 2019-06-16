الخلل بمعدل ضربات القلب أثناء النوم ابرز المؤشرات على الاكتئاب

اكتشف باحثون كنديون طريقة موضوعية جديدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من الاكتئاب، وذلك عن طريق قياس الخلل في معدل ضربات القلب أثناء النوم.

وقالت باحثة النوم بمعهد اوتاوا الملكي لأبحاث الصحة العقلية ربيكا روبارد، في تصريحات اليوم لشبكة “سي تي في” نيوز الإخبارية الكندية، إن واحدة من المشاكل مع تشخيص الاكتئاب بدقة، أنه في كثير الأحيان يتم بشكل ذاتي حيث يقوم المريض بالإبلاغ عن أعراض مثل الخمول وانخفاض الحالة المزاجية، لكن الأطباء ليس لديهم طريقة موثوقة لتأكيد ذلك من خلال اختبار موضوعي أو علامة بيولوجية.

وأوضحت روباردو أن الدراسة قارنت اختبارات النوم التي أجريت على 664 شخصا مصابين بالاكتئاب الذي تم تشخيصه والذين سعوا إلى علاج الأرق، وتمت مقارنة النتائج بدراسات النوم التي أجريت على حوالي 529 شخصا لم يصابوا في الاكتئاب.

كما أوضحت أنه تم تغذية البيانات الخاصة بمعدلات ضربات القلب أثناء المراحل المختلفة من النوم إلى جهاز كمبيوتر باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتحديد الاختلافات في هذه المعدلات وفهم الاختلافات أثناء النوم.

ووجدت الدراسة أن برنامج الذكاء الاصطناعي اكتشف الاكتئاب بدقة بـ 79,9 بالمئة من المرض، وهو ما يقرب من ضعف معدل اكتشاف الأطباء البالغ 47 بالمئة.

وقالت الباحثة الكندية إن النتائج الأولية للدراسة أشارت إلى وجود خلل ملحوظ في معدل ضربات القلب لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، مبينة أن هذه العيوب تبدو أسوأ أثناء النوم مقارنة بالناس المستيقظين.