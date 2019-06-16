استطلاع ميداني يكشف ان الشعب التونسي ملّ السبسي والغنوشي وباقي القيادات القديمة 

تصدرت حركة “النهضة” التونسية وزعيمها راشد الغنوشي، استطلاع رأي، للأحزاب والشخصيات، التي لن يصوت لها التونسيون في الانتخابات المقبلة.

ووفق الاستطلاع الذي حمل عنوان “في تحولات وتقاطعات التصويت”، لمؤسسة “سيقما”، بالتعاون مع “جريدة المغرب”، تصدر رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي”، قائمة الشخصيات التي لن يصوت لها التونسيون في الانتخابات الرئاسية بـ21.5%، يليه رئيس الجمهورية “الباجي قايد السبسي” بنسبة 17.66%.

وجاء في المرتبة الثالثة رئيسة الحزب الحر الدستوري “عبير موسى” بـ14.6%، يليها رئيس الحكومة “يوسف الشاهد” بـ10.9%، ورئيس الجمهورية السابق “المنصف المرزوقي” بنسبة 9.9%.

وقال مراقبون، إن هذه النتائج تكشف عن فئة من التونسيين لم يتم الاستماع إليها سابقا أو إيلاؤها الاهتمام اللازم.

ويكشف الاستطلاع تحول في اهتمامات الناخب التونسي، الذي بدا واضحا في حسم خياراته بعدم التصويت لأحزاب وشخصيات كثيرا ما كانت حاضرة في المشهد السياسي.

وبحسب الاستطلاع، الصادر امس السبت، فقد تصدرت حركتا “النهضة” و”نداء تونس”، قائمة الأحزاب التي لن يصوت لها التونسيون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ احتلت حركة النهضة المرتبة الأولى بنسبة 34.5%، تلتها حركة “نداء تونس” بنسبة 19.6%.

وجاءت بعدهما، الجبهة الشعبية بنسبة 9.8%، ثم حركة “تحيا تونس” بنسبة 6.8%، ثم “الحزب الدستوري الحر” بنسبة 6.1%، وقائمة “نبيل القروي” بنسبة 4.9%.

ومن المقرر أن تجري تونس، انتخابات رئاسية وبرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وهذه الانتخابات ستكون الثالثة من نوعها برعاية هيئة انتخابات مستقلة، منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وأنجزت تونس دستورا جديدا بداية 2014.