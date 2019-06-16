اخماد حريق اعشاب بمساحة دونمين في الشميساني بعمان

اخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان اليوم الاحد، حريقا شب في أعشاب جافة بمنطقة الشميساني قدرت مساحته بدونمين.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، انه تم حصر النيران وإخماد الحريق دون وقوع أية إصابات بالأرواح.
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
اخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان اليوم الاحد، حريقا شب في أعشاب جافة بمنطقة الشميساني قدرت مساحته بدونمين.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، انه تم حصر النيران وإخماد الحريق دون وقوع أية إصابات بالأرواح.
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