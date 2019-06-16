أحلام وسيرين وإليسا يتوجهن برسائل الدعم ودعاء بالشفاء لهيفاء وهبي

بعد إعلان الفنانة هيفاء وهبي عن تعرضها لوعكة صحية صعبة، وطلبت من الجميع الدعاء وعدم إزعاجها، سارعت بعض النجمات في الوطن العربي إلى توجيه رسائل الدعم والحب لها.

وكانت تغريدة النجمة الإماراتية أحلام الأكثر انتشاراً ورواجاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كتبت لها من خلال “تويتر”: “بسم الله عليها، استودعتها الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وجهت رسالة لهيفاء بالقول: “سلامة قلبك الله يحميكي”.

كذلك فعلت إليسا وقالت لها “سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا”.

وكانت وهبي أثارت قلق محبيها بتغريدة غامضة حول مرضها دون أن تكشف أي تفاصيل اضافية عن الأمر، ثم قامت بإلغاء صورة البروفايل على تطبيق “واتس أب”، الخاص بها، والتي كانت تعتاد أن تضع من خلالها أحدث صورها، ووضعت مكانها مقولة “رجاء عدم الإزعاج”.