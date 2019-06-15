17 الف معلم ومعلمة يباشرون اليوم عملية تصحيح اوراق امتحان التوجيهي

تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم السبت عملية تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة التوجيهي، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.

وأشار الجلاد الى انه سيتولى نحو ١٧ الف معلم ومعلمة، عملية تصحيح دفاتر الامتحان التي سترد مباشرة إلى مراكز التصحيح التي تتوزع على مختلف محافظات المملكة وعددها ٨٩ مركزا.

ويواصل الطلبة جلسات الامتحان اليوم السبت، حيث يتقدم نحو 108 الاف طالب وطالبة للامتحان في مباحث الفيزياء للعلمي، والعربي تخصص للأدبي، ونظم المعلومات الادارية لطلبة المعلوماتية، ويتقدم طلبة الفروع المهنية للامتحان في مباحث فيزياء للجامعات والانتاج الحيواني وانتاج الطعام وخدمته.