مؤسسة الضمان تنفي اية دعوة العاملين منذ 1990 لمنحهم مبالغ مالية

نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نفياً قاطعاً صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول “دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2019 للحصول على مبلغ 1449 ديناراً من المؤسسة والدعوة للتسجيل من خلال رابط الكتروني مزعوم بهدف الحصول على هذا المبلغ”.

واكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن “لا علاقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي اطلاقاً بهذا الرابط، كما انها لم توجّه اي دعوة بهذا الخصوص”، لافتا الى أنه “ليس من طريقة المؤسسة انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين”.

وأشار الصبيحي الى ان قانون الضمان الاجتماعي واضح تماماً في إقرار حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من أي حقوق تأمينية أو تقاعدية، سواء أكانت على شكل رواتب أو تعويضات من دفعة واحدة، وفقاً للشروط والأحكام التي نصّ عليها، محذرا من “التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة بين صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام”.

وأضاف، ان المؤسسة ستتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لملاحقة مطلقي هذه الاشاعة قانونياً، داعيا المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم الى عدم تداول هذا الرابط والمعلومات المضللة التي يتضمنها، منعاً لأي لبس أو تضليل، واستقاء المعلومات من الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهو www.ssc.gov.jo.