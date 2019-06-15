بوتين يعلن امام قمة شنغهاي مواصلة دعم سورية حتى القضاء نهائياً على الإرهاب في ادلب وباقي أراضيها
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جرينتش+2 12:59
لنشر مقال عن انهيار الليرة.. مدعي تركيا يطالب بسجن صحافيين 5 سنوات

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