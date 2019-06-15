بوتين يعلن امام قمة شنغهاي مواصلة دعم سورية حتى القضاء نهائياً على الإرهاب في ادلب وباقي أراضيها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
زوجها لا يعارض.. سيرين عبدالنور تبرر مشاهدها الجريئة مع تيم حسن في “الهيبة”/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني