زوجها لا يعارض.. سيرين عبدالنور تبرر مشاهدها الجريئة مع تيم حسن في “الهيبة”/ فيديو

قالت النجمة سيرين عبدالنور، إن مشاهدها الجريئة مع النجم السوري تيم حسن، في مسلسل ”الهيبة”، تناسب الحدود التي وضعتها لنفسها في أي مشهد جريء، واصفة هذه المشاهد بأنها أقصى حد للجرأة.

وأوضحت النجمة اللبنانية في مقابلة إذاعية ببرنامج ”جمعتنا الحلوة“، الذي يذاع عبر أثير إذاعة ”أنغامي“، أن ”هذه المشاهد لم تزعج زوجها رجل الأعمال فريد رحمة“، مؤكدة أنه ”كان يحضر معها أثناء التصوير“.

وأكدت سيرين أن ”لديها محظورات في التمثيل، فمثلًا مشاهد القبلات مرفوضة خاصة بعد زواجها من فريد رحمة“.

وشددت على أنها ”سيدة شرقية، وهذا من أهم أسباب عدم ظهورها بمشاهد القبلات الحميمة في أعمالها“، مشيرة إلى أنها ”تحافظ على مظهرها أمام ابنتها حتى لا تراها في هذا الموقف“.