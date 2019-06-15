السلطات الأمريكية تطلق سراح الاكاديمي الفلسطيني “عبد الحليم الأشقر” وتقرر ابعاده

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية نشرت صورة للأشقر، أنّ السلطات الأمريكية أطلقت سراحه، وهددته بالترحيل إلى اسرائيل، بعد وضع جهاز تتبع على قدمه “gps”، وهو إطلاق سراح مشروط بمغادرة أراضيها للفرصة الأخيرة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعادت الجمعة الماضية، البروفيسور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، إلى سجن في ولاية فرجينيا، استجابة لقرار قضائي بعدم تسليمه للحكومة الإسرائيلية.

وكان الأشقر نُقل على متن طائرة أمريكية، وهبطت في مطار بن غوريون بتل أبيب قبل أيام، تمهيداً لتسليمه لإسرائيل، والتي ستعيده بدورها إلى السجن، بعد أن قضى ما يزيد عن 13 عاماً في السجون الأمريكية وقيد الإقامة الجبرية.

وقالت مصادر عائلية، إن الأشقر محتجز في سجن بولاية فرجينيا إلى حين بتّ القضاء نهائيًا في قضيته، مشيرة إلى أن الاحتمالية واردة بشأن إبعاده إلى دول أخرى.

وبيّنت أن البروفيسور الأشقر الذي اعتقل على خلفية تهم تتعلق بتمويل حركة حماس، يعاني آلامًا شديدة بعد عملية جراحية أجراها مؤخرًا في رجله.