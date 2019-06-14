جيش الاحتلال يوقع 46 اصابة في صفوف المشاركين اليوم بمسيرة العودة في غزة بجمعة : "لا لضم الضفة"
أهم العناوين
جرينتش+2 03:33
بعد تراجع السعودية.. هل فقد النفط قوته كسلاح سياسي؟

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني