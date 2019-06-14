المدعي العام يوقف بث مسلسل جن واقليم بترا يتوعد المسؤولين عنه

أوعز مدعي عام عمّان، الخميس، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في مديرية الأمن العام، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل (جن)،وذلك لما يتضمنه من مقاطع إباحية مخالفة للقانون وللاخلاق والأداب .

هذا وقد أصدرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي امس الخميس بيانا استنكرت فيه التجاوزات التي عرضها مسلسل “جن” والتي تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد الأردنية كما أكدت مضيها في ملاحقة المتجاوزين قانونيا.

وأكدت في البيان ، أن أي تصوير تلفزيوني أو سينمائي في البترا يخضع لموافقات مسبقة من خلال الهيئة الملكية للأفلام وبكتب رسمية مع تعهد الجهة المعنية بالتصوير بعدم التجاوز أو عرض أي محتوى غير لائق.

وقالت إنها ستتخذ وحسب القانون، الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن هذا العمل ومخالفتهم الصريحة في الإساءة إلى المجتمع الأردني ممثلا بمدينة البترا بما تم عرضه من محتوى يتنافى مع ما نتمسك به من الثوابت الوطنية القائمة في أصلها على الروح العربية والقيم الإسلامية الأصيلة.

وتقف سلطة إقليم البترا موقفا واضحا ومساندا لردود الفعل الشعبية الرافضة لهذه التجاوزات والإساءات التي لا تمثل الشعب الأردني”.

وعلى صعيد متصل، شكل رئيس السلطة الدكتور سليمان الفرجات لجنة تقصي حقائق، وستتخذ أقصى العقوبات بحق المقصرين.