اسعاف إمراة حاولت الانتحار بإربد بابتلاع كمية من الادوية

عمان – (بترا)

اسعفت امراة اليوم الجمعة الى مستشفى الاميرة بسمة في اربد بعد محاولتها الانتحار في منزلها بمنطقة فوعرا باربد.

ووفق مصدر امني فان بلاغا ورد الى غرفة عمليات شرطة اربد من قبل شخص يفيد بوجود ورقة معلقة على باب منزل في فوعرا مكتوب عليها اريد ان انهي حياتي .

واضاف المصدر أن المجموعات الامنية قامت بخلع باب المنزل بطلب من المدعي العام، وتبين بأن الثلاثينية داخل المنزل وفي حالة غيبوبة .

وبين المصدر انه ولدى الكشف على الثلاثينية من قبل الطبيب المختص تبين انها قد تناولت كمية كبيرة من الادوية وحالتها العامة بالغة .