صعود اسعار النفط بعد تعرض ناقلتين اليوم لهجوم في خليج عمان قرب إيران التي استطاعت انقاذ 44 بحاراً
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محضر أول اجتماع برئاسة عبدالناصر عقب النكسة يثبت انه توقع العدوان الاسرائيلي بدقة ولكن..

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