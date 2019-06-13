الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بالمنطقة الجنوبية وتسقط عدداً منها/ فيديو
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مؤلفة أردنية الاصل تطالب دار نشر أميركية بـ 13 مليون دولار

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