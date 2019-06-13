صعود اسعار النفط بعد تعرض ناقلتين اليوم لهجوم في خليج عمان قرب إيران التي استطاعت انقاذ 44 بحاراً
أهم العناوين
جرينتش+2 03:59
طالبت المواطنين بالتعاون.. مؤسسة الغذاء والدواء تنفذ آلاف الجولات التفتيشية في رمضان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني