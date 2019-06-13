طالبت المواطنين بالتعاون.. مؤسسة الغذاء والدواء تنفذ آلاف الجولات التفتيشية في رمضان

نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية شهر رمضان ولغاية آخر يوم من ايام عيد الفطر المبارك من خلال حملات الرقابة والتفتيش على الاسواق بكافة القطاعات الغذائية 9906 جولات تفتيشية بزيادة 20 بالمئة عن الاعوام السابقة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس انه نتج عن الجولات اغلاق 43 منشأة غذائية مختلفة لوجود سلبيات حرجة، وايقاف 264 منشأة أخرى عن العمل بشكل جزئي لوجود سلبيات متوسطة الخطورةوبتراجع نسبته 30 بالمئة بالنسبة للايقاف والإغلاق والتحويل الى الادعاء العام.

وعزت المؤسسة نسبة التراجع الى برامج التوعية والتثقيف للعاملين في مجال إعداد وتقديم الطعام وتقيد اصحاب العلاقة بالاشتراطات الصحية وبرامج الرقابة الذاتية التي اعتمدتها المؤسسة من قبل اصحاب العلاقة.

وبحسب البيان تم اتلاف مواد غذائية صلبة من ضمنها لحوم واسماك معروضة في ثلاجات درجة حرارتها اعلى من الحد المطلوب، وكذلك معلبات وشوكولاته معروضة خارج الاماكن المعدة لحفظها واخرى منتهية الصلاحية يبلغ وزنها 118357 كغم علما بان هذه الكمية تشكل نسبة اقل من 1 بالمئة من مجموع المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محليا، كما تم اتلاف 17670 لترا من العصائر المعروضة على الارصفة وفي الطرق العامة والتي لا تحمل بطاقات بيان وغير معروفة المصدر.

واشار البيان الى انه نتج ايضا عن هذه الجولات التفتيشية توجيه 4951 انذارا لبعض المنشآت الغذائية لوجود سلبيات منخفضة الخطورة وتم تحويل 149 منشأة غذائية للادعاء العام لارتكابها مخالفات صحية تتمثل بعدم توفير الترخيص الصحي والمهني وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري واخرى منتهية الصلاحية وكذلك عرض بعض المواد الغذائية خارج الاماكن المخصصة لها.

كما تم سحب 543 عينة غذائية مختلفة للتأكد من صلاحية جميع المواد الغذائية ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية بحسب برنامج الرصد الذي اعدته المؤسسة لهذه الغاية، اضافة الى توزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على جميع المؤسسات الغذائية والمدارس ودور رعاية الايتام والمسنين بعدد يصل الى حوالي 150 الف بروشور .

ودعت المؤسسة المواطنين الى عدم التردد في الاتصال في حال وجود اي شكوى او ملاحظة تخص المنشآت الغذائية او الاغذية على كافة وسائل التواصل وخصوصا الرقم المجاني (117114) ورقم الواتساب (0795632000).