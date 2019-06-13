صعود اسعار النفط بعد تعرض ناقلتين اليوم لهجوم في خليج عمان قرب إيران التي استطاعت انقاذ 44 بحاراً
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بطلب من انقرة.. الطيران الروسي يشن 4 ضربات على ارهابيين استهدفوا نقطة مراقبة تركية في إدلب 

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