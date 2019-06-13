الأمن العام يوضح حقيقة فيديو لفارض اتاوات في جبل النزهة 

أوضحت مديرية الأمن العام حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحطيم مركبة مواطن في منطقة النزهة بالعاصمة عمّان، من قبل فارض أتاوات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفيديو تضمن ادعاء احد المواطنين بقيام فارض أتاوات بالاعتداء المباشر على مركبته الخاصة وإحداث أضرار مادية جسيمة بها، وأنه قام بالتقدم بشكوى للمركز الأمني المختص بخصوص ذلك دون اتخاذ إجراء مباشر بحق المعتدي على حد تعبيره وهو غير دقيق ويجانب الصواب حيث تم التعامل مع شكوى سابقة من ذات الشخص بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠ بإلحاق الضرر بمركبته من قبل أحد الأشخاص حيث أُلقي القبض على ذلك الشخص في حينها واعترف بإلحاق الضرر بمركبة المشتكي إثر خلافات شخصية سابقة بينهما وجرى تحويله للمدعي العام الذي قرر تركه وشأنه في حينها ، وجرى تحويله بعد ذلك للحاكم الاداري.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وقبل أيام تقدم المواطن ذاته بشكوى جديدة بقيام ذلك الشخص وشخص آخر بإلحاق الضرر بمركبته مرة اخرى وهو ما ظهر خلال الفيديو حيث تم متابعة الشكوى وأُلقي القبض على احدهما والبحث جارٍ عن الشخص الآخر وسيتم إحالة القضية للقضاء بعد انتهاء التحقيق.