إصابة 9 أشخاص بتدهور مركبة في العقبة وحريق منزل بالرمثا

اصيب ستة اشخاص بحادث تدهور مركبة اليوم الخميس وقع بالقرب من طريق الشاطئ الجنوبي بالعقبة، بحسب بيان لمديرية الدفاع المدني.

وقال البيان، ان فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما اصيب ثلاثة اشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من حريق اندلع اليوم الخميس في غرفة بأحد المنازل في لواء الرمثا، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وقال البيان، ان فرق الإطفاء أخمدت الحريق الذي شب في غرفة تبلغ مساحتها 30 مترا مربعا، وقدم المسعفون الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.