وزير الصحة يعلن ان خفض أسعار الأدوية وإلغاء ضريبتها سيتم غداً

كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان خفض اسعار الادوية سيتخذ غدا بعد اجتماع يعقد في رئاسة الوزراء اليوم يضم وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء المعنية بتسعير الادوية تنفيذا لامر جلالة الملك عبدالله الذي وجه الحكومة الى خفض اسعار الادوية والتخفيف على المواطن.

وقال جابر في تصريح لجريدة “الرأي” إن لجنة ستجتمع في رئاسة الوزراء لمراجعة آلية تخفيض اسعار الادوية واعادة تسعير اخرى وصولا الى اسعار عادلة يلمس المواطن ان هناك تخفيضا حقيقا طال الادوية برمتها.

وكشف الدكتور جابر ان الحكومة سوف تدرس إلغاء الضريبة والبالغة 4% على الادوية ومن المقرر ان يصدر قرار اللجنة ومجلس الوزراء بالتزامن مع اعلان خفض أسعار الادوية «الخميس».

وقال جابر ان زهاء (8) الاف صنف من الأدوية والعقاقير الطبية مسجلة في الأردن لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء سوف يجرى عليها خفض بالاسعار لم تحدد نسبته او مقداره.

الكيلاني نثمن توجيهات جلالته بتخفيض سعر الدواء ونطالب بإلغاء الضريبة.

الى ذلك ثمن نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني توجيه جلالة الملك للحكومة بالعمل على خفض أسعار الدواء.

وقال الكيلاني إن قرار جلالة الملك يعبر عن اهتمامه البالغ بصحة المواطن وتلمسه لمطالبه وقربه من همومه وتطلعاته.

وأكد دعم النقابة والصيادلة لتوجيهات جلالة الملك ووقوفه المستمر إلى جانب المواطن.

وتمنى الكيلاني على الحكومة أن تلتقط الحكومة الإشارة الملكية، وان تقوم بإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء، كما انتصر جلالته للمواطن قبل عام ووجه الحكومة لالغاء رفع الضريبة على الدواء.

إلى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها بالغرفة محمود الجليس، في بيان صحفي أمس إن جلالة الملك يبذل جهوداً كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وصحتهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وأضاف الجليس إن هذا التوجيه الملكي يؤكد اطلاع جلالته على أوضاع المواطنين المعيشية والظروف التي يعانون منها وخاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الأسر إلى كثير من المتطلبات المالية.

وبين أن الأدوية تعتبر من السلع الأساسية للمواطنين وتمس معيشتهم وحياتهم بشكل مباشر ما يتطلب توفيرها بالسوق المحلية بالسعر المناسب لمختلف شرائح المجتمع.