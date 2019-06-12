نادٍ اسرائيلي يطالب اللاعب النيجيري الجديد “محمد” تغيير اسمه

طالبت مجموعة من نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم امس الثلاثاء أن يتبنى اللاعب الجديدي الذي يحمل اسما مسلمًا اسماً اخر ليكون قادرا على التطور في تشكيلة الفريق.

وأعلن نادي بيتار القدس المنتمي للدرجة الأولى، امس الاول الاثنين، أنه جلب اللاعب النيجيري الدولي “علي محمد” كمهاجم، على أساس عقد مدته ثلاث سنوات.

من جهة أخرى أصدرت مجموعة “لافاميليا” اليمينية المتشددة، من مشجعي بيتار القدس انتقدت فيه ضم اللاعب من النيجيري علي محمد، بسبب اسمه علما بأنه مسيحي، ويحتج هؤلاء المشجعين على الاسم “محمد” ويطالبون بتغييره.

وكان رد فرع “لافاميليا” على صفحته في الفيسبوك متبوعا بأكثر من 36000 شخص: “اللاعب علي محمد يجب أن يجد اسماً اخر للتطور في ملعب النادي بالقدس”.

ويبدو أن الاسم الإسلامي لم يعجب مشجعي “بيتار القدس”، الذي يُعتبر الأكثر عنصرية في إسرائيل، إذ لم يلعب في صفوفه أي لاعب عربي أو مسلم طيلة تاريخه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محمد (23 عاما) انتقل إلى النادي قادما من منافسه في الدوري الإسرائيلي “مكابي نتانيا”، مقابل صفقة بلغت 2.5 مليون دولار، ولمدة 3 سنوات.

وقال مالك النادي، رجل الأعمال موشيه هوج، إنه “تلقى تهديدات على هاتفة الشخصي بسبب صفقة اللاعب النيجري”، لكنه أعرب عن عدم اكتراثه بها.

وقالت “لا فاميليا”: “لا مشكلة لدينا مع مشاركة اللاعب النيجري في صفوف النادي، وذلك لأنه مسيحي، لكن مشكلتنا تتمثل في اسمه”، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الناطقة بالإنجليزية، وتأسفت “لا فاميليا” على اسمه المسلم.