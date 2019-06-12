مجلس الوزراء يوافق على نظامي “تقاعد نقابة المعلمين” و”إسكان موظفي التربية “

عمان_ (بترا)

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين لسنة 2019.

ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المعلمين من القيام بدورها في تأمين حياة كريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة من خلال إيجاد آلية تكافل اختياري لأعضاء النقابة عن طريق تشكيل صندوق للتقاعد يؤمن لأعضائه رواتب تقاعدية وتعويضات.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وبموجب مشروع النظام يتم ادراج الاقساط الشهرية المحصلة من المقترضين ضمن الموارد المالية للصندوق والغاء اشتراك المشترك في الصندوق إذا نقل إلى دائرة أخرى لتعذر متابعة إجازاته والسماح فقط للمتقاعد بالانسحاب.

كما جاء مشروع النظام لغايات الحصول على موافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي على اقتطاع قيمة (القسط الشهري من القرض) من الراتب التقاعدي ولفتح المجال أمام المرشحين من أجل الحصول على قروض من البنوك شريطة بقاء إشارة الرهن التأميني.