لبنان يؤكد انه لن يشارك في ورشة البحرين المقبلة

أكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي، “لأن الفلسطينيين لن يشاركوا فيه”.

وقال باسيل: “نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام، حيث أننا لم نستشر بشأنها ولم نبلغ بها”.

ولفت النظر إلى أن “لبنان لديه أراضٍ محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948”.

وأضاف: “عدم استشارة لبنان، في خطة صفقة القرن، ليس أمرًا طبيعيًا. لبنان استضاف قمة بيروت عام 2002 ويجب على الجانب الإسرائيلي أن يقتنع بأن الوصول الى السلام لا يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسورية وبالإقرار بحق الفلسطينيين بدولة”.

وكان جاريد كوشنر؛ مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، قد قال في تصريح صحفي مقتضب له، إن الأردن ومصر ستشاركان في ورشة البحرين، والإعلان الرسمي في غضون ساعات.

وفي 19 أيار/ مايو المنصرم أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة “الصفقة” منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.