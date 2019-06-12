“قبطان الطرب الخليجي” يعتزم إنشاء أول معهد لتدريس الموسيقى بالسعودية/ فيديو

كشف الملحن والمطرب السعودي ناصر الصالح عن عزمه إنشاء أول معهد لتدريس الموسيقى في المملكة، مؤكدا أنه سينتهي منه في أقرب وقت ممكن.

وقال “ناصر الصالح” لبرنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه يعمل على إنشاء معهد خاص بتدريس الموسيقى في السعودية كأول معهد من نوعه تحتضنه المملكة، موضحا أنه سيطلق عليه اسم معهد “ناصر الصالح للموسيقى” عقب الانتهاء منه.

وأوضح “الصالح” أن حديثه عن إنشاء المعهد هو الأول من نوعه، وأنه يعمل على تحقيق أمنية حياته بإنشاء أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية، لافتا إلى أن الثورة الفنية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة شجعته على الكشف عن أمنية حياته، خاصة أن السعودية تزخر بالمواهب الفنية المتعددة.

ولفت إلى أن أبناء المملكة لديهم رغبة في تعلم الموسيقى، خاصة أن فيها غذاء للروح والعقل والجسد، حتى الأطفال في المدارس تحتاج إلى حصة موسيقى بصفة دورية.

وكشف أنه سيعلن عن افتتاح المعهد في أقرب وقت ممكن عقب الانتهاء من الحصول على التصريحات اللازمة لإقامة المعهد، مؤكدا أن تدريس الموسيقى موجود في جميع دول العالم.

كما تمسك الملحن السعودي بموقفه بشأن عدم عودته إلى الغناء مرة أخرى والحفاظ على تكوينه كملحن فقط، رغم مطالبات العودة إلى الساحة الغنائية.

وقال خلال البرنامج، إنه ترك الغناء بعد إصدار 6 ألبومات غنائية ولن يعود له مرة أخرى، خاصة أنه يرى نفسه ملحنا أكثر من مطربٍ، لافتا إلى أن صديقه الصحفي “يحيى المفرح” هو من أقنعه بترك الغناء، لأنه لمس فيه التلحين أكثر من الغناء.

وأضاف أن صديقه “المفرح” كان في زيارة له في منزله وأخبره بعد صدور ألبومه السادس أنه ملحن وليس مطربا، كاشفا أنه غضب منه في البداية إلا أنه وجد أن نظرته ثاقبة نابعة عن صحفي مخضرم.

و”ناصر الصالح” هو ملحن ومطرب سعودي ولد في مدينة الإحساء، ويلقب بين محبيه بـ”قبطان الطرب الخليجي”، نشأ وسط أسرة فنية، والده يملك شركة إنتاج فني بتلك الفترة، تأثر بأصدقاء والده فناني الإحساء الشعبيين، وأولهم عيسى الإحسائي، ويعتبر واحدا من اكتشافات جمعية الثقافة والفنون بالإحساء.