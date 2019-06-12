جماعة الاخوان تعارض اية مشاركة اردنية في ورشة البحرين

حمل البريد الالكتروني للمجد التصريح الصحفي التالي الصادر اليوم الاربعاء عن المكتب الاعلامي لجماعة الاخوان بالاردن..

تناقلت وسائل اعلام محلية وعالمية ، أنباء عن مشاركة الاردن في ورشة المنامة الاقتصادية ، والتي تعتبر خطوة على طريق تنفيذ صفقة القرن المشؤومة ، والتي رفضها الاردن شعبياً ورسمياً على أعلى المستويات ، ذلك الموقف الذي عبر عن ضمير الاردنيين جميعاً ، ولا زال يمثل حالة أجماع وطني ، أسهم في اضعاف فرص نجاح الصفقة ، وفي دعم الموقف الفلسطيني ، حيث شكل الموقفان عاملاً رئيساً في العمل على افشال المشروع المؤامرة .

ان جماعة الاخوان المسلمين تؤكد ضرورة استمرار الموقف الرافض للصفقة بذات الصلابة والوضوح ، والحفاظ على وحدة الموقف رسمياً وشعبياً ، وتفويت الفرصة على المتربصين والمفرطين بقضية الأمة المركزية .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة 0