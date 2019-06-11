وزارة المياه تعلن توقيف أشخاص عبثوا بحقوق المواطنين المائية بالكرك

اكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان التزويد المائي في جميع مناطق محافظة الكرك وجميع مناطق المملكة يسير بشكل طبيعي، وفق الادوار المعلنة التي انتظمت منذ يوم امس، داعية الجميع الى عدم الالتفات إلى محاولات تصوير الامور على غير حقيقتها.

وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة انه يتم الآن ضخ المياه الى مناطق مؤتة/ الحوية وفق برنامج الدور المعلن، وتقوم فرق التفتيش والرقابة بالتأكد من وصول المياه الى بعض المناطق في منطقة الحوية ومن حصول المواطنين على حصص المياه الكافية.

واضاف الناطق الاعلامي في بيان ان ادارة المياه الجديدة في محافظة الكرك تتابع اولا باول كافة الملاحظات وتسهر منذ ليلة امس على مدار الساعة لتلبية ومعالجة كافة ملاحظات المواطنين، داعيا الجميع الى تغليب المصلحة العامة وعدم الانسياق وراء “بعض المصالح الضيقة”.

وشدد على التعاون الفاعل الذي تبديه وزارة الداخلية ومحافظ الكرك في تمكين سيادة القانون ومحاسبة كل من يحاول العبث بادوار المناطق، كاشفا النقاب عن توقيف وإحالة عدد من الاشخاص الى مدعي عام الكرك الذين يحاولون تعكير الجو العام والعبث بحقوق المواطنين المائية.