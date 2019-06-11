في اليوم الاول.. وزير التربية يتفقد عددا من قاعات امتحان التوجيهي

وقال الدكتور المعاني: إن الامتحان جرى في يومه الأول بشكل جيد، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة والخبرات التي اكتسبتها كوادر الوزارة في هذا المجال.

واستمع وزير التربية والتعليم لآراء الطلبة حول الامتحان واجراءاته والأسئلة الواردة فيها والوقت المخصص له، مبينا أن جميع قاعات الامتحان بالمملكة شهدت هدوءا في داخلها ومحيطها، في الوقت الذي أظهر فيه الطلبة استعدادا جيدا للامتحان وثقة كبيرة بقدراتهم وإلماما كبيرا بالتعليمات الناظمة له، والرسائل الارشادية التي قدمتها الوزارة للطلبة.

وأعرب الدكتور المعاني عن شكره لجميع المعلمين من مراقبين ورؤساء للقاعات، وكذلك لجان الوزارة، في إدارة الامتحان وضبط إجراءاته، وتهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة داخل القاعات، مشيدا كذلك بدور المؤسسات الوطنية المساندة للوزارة في هذا المجال.

وسادت أجواء من الارتياح بين الطلبة عقب انتهاء جلسات الامتحان في مبحث الرياضيات لجميع الفروع الاكاديمية والمهنية.

ووصف طلبة الامتحان بالمتوسط، فيما اعتبره آخرون سهلا ويراعي جميع القدرات الفردية للطلبة، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعقده.

ويتقدم للامتحان بعد غد الخميس 125462 مشتركا ومشتركة في جميع الفروع الاكاديمية والمهنية في المباحث المدرجة بجدول الامتحان الذي أعلنته الوزارة من قبل.