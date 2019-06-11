خمسيني يشنق نفسه في معان وعشريني وجد مشنوقاً باربد 

أقدم مواطن يبلغ من العمر51 عام على شنق نفسه صباح اليوم في مدينة معان ما أدى إلى وفاته، حسب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

وأضاف الرواد أن المذكور كان يعاني أمراضاً نفسيه ويتلقى العلاج في مركز الطب النفسي في المستشفى ولديه سجل مرضي بذلك.

وبين أنه تم الكشف على المذكور من قبل المدعي العام والطب الشرعي، وتم تسليم جثته إلى ذويه لدفنه.

وذكرت مصادر في مديرية شرطة معان انه قد تلقت الأجهزة الامنيه في المدينه بلاغاً عن وجود شخص قام بشنق نفسه على شجره بالقرب من منزله حيث تم الكشف على الموقع وتحويل الجثه إلى مستشفى معان الحكومي وتم فتح تحقيق في الموضوع.

كما تُحقق الأجهزة الأمنية في شرطة اربد بملابسات العثور على جثة شاب عشريني وجد مشنوقاً مساء الاثنين بحبل داخل عمارة قيد الإنشاء قرب دوار القادسية بالحي الشرقي من اربد.

وقال مصدر أمني ، انه تم الكشف على مكان الحادثة من قبل المدعي العام والأجهزة الأمنية قبل أن يتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال .

وبين أن التحقيق جارٍ في ملابسات الحادثة، وسط شبهة انتحار تحوم حولها .