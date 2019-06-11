احباط محاولة تهريب 600 الف حبة مخدرة الى دولة مجاورة كانت مخبأة في شاحنتين وضبط 4 متورطين بينهم عربيان/ فيديو

قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها عبر أحد المعابر الحدودية إلى إحدى دول الجوار بواسطة مركبتي شحن ، حيث بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض عليهم وضبط تلك الكمية من الحبوب المخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات تم تحديد موعد تهريب تلك الكمية ، ولدى وصول مركبتي الشحن للمعبر الحدودي جرى ضبطهما ، وبتفتيش المركبتين ضبط داخل الأولى ٤٠٠ ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة محكمة داخل أحمال من الحجر ، كما وضبط داخل الثانية ٢٠٠ ألف حبة مخدرة أخفيت بنفس الطريقة والقي القبض على اربعة اشخاص اثنين منهم من جنسية عربية تورطوا بالقضية ، وجرى تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.