محمد هنيدي يجسد شخصية “الرجل القصير القامة” التي طالما حلم بها

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، على حسابه الرسمي عبر ”تويتر“، عن تجسيده لشخصية ”عقلة الإصبع“، في فيلم سينمائي جديد، منوهًا أنه سيتم استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، في هذه الشخصية، وذلك تحت إشراف شركات عالمية.

وأوضح هنيدي أن الفيلم من تأليف الكاتب المصري عُمر طاهر، مشددّا أن تجسيده لهذه الشخصية حلم له، كي ينقل إحساس من يعانون من قصر القامة.

وكتب الفنان المصري، على صفحته الرسمية عبر ”فيسبوك“، قائلًا: ”طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان انقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، واحب اطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك مش محتاج تنقص أكتر من ٥ سم“.

وتروج قاعات السينما في مصر للفيلم من خلال برومو يتم عرضه على شاشة السينما قبل أي عرض فيلم من أفلام موسم عيد الفطر.

يُذكر أن محمد هنيدي، يعرض مسرحية ”3 أيام في الساحل“، خلال موسم عيد الفطر وتستمر لمدة 15 يومًا قادمة، ويشهد العرض الذي يقام على مسرح كايرو شو، إقبالًا جماهيريًا على أن يتم العرض في مدينة جدة السعودية في يوليو المقبل.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب محمد هنيدي، الفنانين محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.