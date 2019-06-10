لان العُطل الصيفية وشيكة.. نصيحة بقياس الوزن يومياً للحيلولة دون زيادته 

وقامت جيمي كوبر، وهي باحثة في مجال التغذية في جامعة جورجيا، وزملاؤها باختبار ما إذا كان أمر بسيط مثل فحص الوزن يمنع اكتساب كيلوجرامات إضافية خلال موسم العطلات.

وتبين أن تلك الفترة تساهم في زيادة الوزن حتى مع من يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في دورية (أوبيسيتي) أن المشاركين الذي فحصوا أوزانهم يوميا وتابعوا تغيرها حافظوا على ثباتها أو قللوها مقارنة بمن لم يلتزموا بذلك فزادت أوزانهم بمتوسط 2.7 كيلوجرام.

وفي المجموعة التي التزمت بمتابعة يومية للوزن فقد المشاركون الذين يعانون من السمنة والبدانة بعض الكيلوجرامات الزائدة.

وقالت كوبر لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني ”فاجأتنا النتائج إلى حد ما لأن توجيهاتنا كانت تتعلق بالحفاظ على الوزن وليس تقليله… من المحتمل أن المشاركين (ممن يعانون من البدانة أو السمنة) لم يكونوا على دراية كاملة بأوزانهم بدقة قبل بدء الدراسة ورؤيتها على الميزان ربما دفعتهم لاتخاذ اختيارات صحية مما أدى لخسارتهم بعض الوزن“.

ولإجراء الدراسة طلب الباحثون من 111 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما المحافظة على أوزانهم خلال موسم العطلات في نهاية 2017 وبداية 2018 وتم تقسيمهم لمجموعتين متساويتين تقريبا قام المشاركون في إحداهما بالالتزام بالصعود على الميزان كل يوم. وعاد الباحثون بعد 14 أسبوعا لمعرفة من نجحوا في تنفيذ هذا الطلب.

وقالت كوبر ”تفقد وزنك يوميا أمر سهل ولا يحتاج أي تكلفة أو وقت… وهو وسيلة أيضا لاختيار التغييرات السلوكية التي يود كل شخص اتباعها“.