حتى اليسار الاسرائيلي رفضها.. تصريحات سفير امريكا فريدمان حول الضفة الغربية تثير عاصفة من ردود الافعال الفلسطينية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:07
فشل خطط ابن سلمان لـ«استعادة الهيبة» وقوات الحوثي تتقدم على الحدود

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني