صحيفة عبرية تزعم بوجود غضبة أردنية على الرئيس عباس

زعمت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن الأردن غاضبة على الرئيس محمود عباس بسبب سلوكه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها، وهو ما قد يهدد أمن واستقرار الأردن من وجهة نظر القيادة الأردنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أردني، أن الرئيس عباس رفض اقتراحًا لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة، ومنع كبار المسؤولين الفلسطينيين من مقابلة مسؤولين إسرائيليين في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أردنية وصفتها بـ (المطلعة)، أن الرئيس عباس رفض مؤخرًا خطة صاغتها الأردن والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة.

ووفقًا للخطة؛ تعوض المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، السلطة، عن المبلغ الذي تقتطعه “إسرائيل” مقابل رواتب الأسرى وعائلاتهم.

ودعمت الأردن فكرة إنشاء لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة للتوصل إلى حل متفق عليه بشأن حجم الديون المترتبة على السلطة.

ووفقا للصحيفة، فإنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشارو الرئيس ترامب، كوشنير وجرينبلات، إلى المنطقة، نقلوا إلى الفلسطينيين أنه في حال وافقوا على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، فإن واشنطن ستلتزم بتقديم حزمة سخية من المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية مستمرة منذ 5 أشهر، تهدد إمكانية استمرار عمل بعض مؤسساتها، وذلك بعد بدء تطبيق القانون الإسرائيلي الخاص بالاستيلاء على جزء من أموال المقاصة، بذريعة دفع السلطة مخصصات مالية للأسرى وعائلاتهم، ورفض استلام السلطة لأموال المقاصة منقوصة.