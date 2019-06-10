رفع أسعار البنزين والكاز والسولار ابتداء من اليوم حتى نهاية الشهر



قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلساً ليصبح 780 فلسا لكل لتر بدلاً من 750 فلسا لكل لتر، والبنزين 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1010 فلسات لكل لتر بدلا من 1000 فلس لكل لتر، ورفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 620 فلسا لكل لتر بدلا من 610 فلسات لكل لتر خلال الفترة من 11 إلى 30 حزيران الحالي.

كما قررت إبقاء اسعار باقي المشتقات النفطية للفترة المتبقية من الشهر، كما هي واردة في تسعيرة شهر حزيران المعلنة بتاريخ 31 أيار الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع غير اعتيادي عقدته اللجنة اليوم الاثنين لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من 11 إلى 30 حزيران الحالي، حيت قامت اللجنة باحتساب اسعار المشتقات الرئيسية وفقاً للأسعار العالمية لهذه المشتقات خلال شهر أيار الماضي.

يشار الى أن لجنة تسعير المحروقات وبتوجيه من مجلس الوزراء، قررت في اجتماعها المنعقد بوزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الجمعة الموافق 31 من أيار الماضي، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية للفترة من 1 إلى 10 حزيران، كما هي عليه في شهر أيار، وبذلك بقيت الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسة للثلث الأول من شهر حزيران كما هي عليه في تسعيرة شهر أيار الماضي، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 حزيران لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسة على الفتره بين 11 إلى30 حزيران.