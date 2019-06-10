"حماس" تطلب من المخابرات المصرية السماح بمرور هنية لبدء جولة خارجية قد تستغرق عاماً كاملاً
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جراء التفتيش على المنشآت الطبية.. شمول 975 عاملاً بالضمان الاجتماعي 

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